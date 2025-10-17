В Подмосковье открылись десять центров репродуктивного здоровья семьи

В женской консультации Подольского роддома начал работать Центр репродуктивного здоровья семьи. Он стал 10-м в Подмосковье. В таком Центре получить консультацию врача и медицинскую помощь могут пары, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, а также пациенты с другими проблемами репродуктивной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Центрах репродуктивного здоровья семьи пациенты могут в одном месте получить консультацию сразу нескольких специалистов по теме репродуктивного здоровья, пройти диагностику и лечение. В Подольском Центре ведут прием акушеры-гинекологи, психолог, врач УЗИ, репродуктолог, также проводится лабораторная диагностика», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Записаться к специалистам Центра репродуктивного здоровья можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03.

«В нашем центре квалифицированные специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья, разрабатывают индивидуальный план обследования, проводят необходимый спектр лечения. Главная цель — подарить счастье каждой семье, обратившейся за помощью. С начала работы Центра 30 пар обратились за медицинской помощью, 6 из них уже получили направление на ЭКО», — добавил главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.

Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Подольском и Балашихинском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе. Подробнее о системе родовспоможения Подмосковье можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.