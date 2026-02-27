В Подмосковье ортопед рассказал о лечении плоскостопия у детей

Плоскостопие остается одной из самых распространенных патологий опорно-двигательного аппарата у детей в Подмосковье. О симптомах, периодах риска и методах лечения рассказал травматолог-ортопед НИКИ детства Борис Игнатов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Плоскостопие характеризуется снижением высоты сводов стопы и нарушением биомеханики ходьбы. Это может приводить к быстрой утомляемости, болям в ногах и риску вторичных деформаций коленных, тазобедренных суставов и позвоночника.

В большинстве случаев применяется консервативное лечение. Оно включает лечебную физкультуру для укрепления мышечно-связочного аппарата, массаж, физиотерапию и ношение индивидуальных ортопедических стелек.

«Родителям следует обращать внимание на такие маркеры, как быстрая утомляемость ребенка при ходьбе, отказ от длительных прогулок, изменение износа обуви или жалобы на боли в ногах к концу дня», — подчеркнул врач травматолог-ортопед НИКИ детства Борис Игнатов.

Он добавил, что наиболее интенсивно свод стопы формируется в возрасте от 3 до 7 лет, когда завершается окостенение элементов стопы и укрепляется связочный аппарат. Второй важный период — с 10 до 14 лет, во время активного роста и гормональной перестройки, когда возрастает нагрузка на стопы.

«Плоскостопие — это задача, которую мы решаем целой командой специалистов для комплексного обследования», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Профилактика включает правильный подбор обуви, контроль массы тела, достаточную физическую активность и регулярные осмотры у ортопеда по возрастному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.