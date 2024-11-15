В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников

В Московской области подвели итоги профессиональной премии для медработников «Подмосковный врач». Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 149 врачей разных специальностей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Победителями премии стали 100 специалистов — это врачи разных направлений, такие как терапевты, педиатры, эндокринологи и другие. Они получат единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей. Напомню, что премия проводится в регионе уже третий год подряд», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Такая премия позволяет поддерживать врачей, которые на протяжении длительного времени работают в медучреждениях региона.

Победителями стали врачи Московской областной станции скорой медицинской помощи, Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, научно-исследовательского клинического института детства, Подольской, Химкинской, Жуковской, Пушкинской, Видновской, Мытищинской, Ступинской больниц и других медучреждений.

Ознакомиться с полным списком победителей можно по ссылке.

Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Московской области. Под каждую специальность разработаны оценочные задания — создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют всесторонне оценить работу медицинского специалиста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.