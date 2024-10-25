В Подмосковье определили лучших водителей скорой помощи

Московская областная станция скорой помощи подвела итоги ежегодного конкурса водителей. Финал конкурса прошел в Подольске, а участие в нем приняли 18 водителей — победителей отборочных испытаний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать водителей, работающих на областной станции скорой помощи. По результатам конкурса водитель, занявший 1-е место, получит денежную премию в размере 100 тыс. рублей, а 2-е и 3-е 80 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Участие в конкурсе могли принять водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее года. Они соревновались в практической части — выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой помощи, и ПДД.

В результате победителем стал Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. Второе место занял Павел Козлов — водитель Дмитровской подстанции, а третье — Иван Паневкин — водитель Химкинской подстанции. Специальный приз за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства водителей скорой помощи получил Сергей Зюнов, работающий на Красногорской подстанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.