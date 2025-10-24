В Подмосковье определили лучших водителей скорой помощи

«Именно от водителя и его профессиональных навыков зависит скорость и безопасность прибытия бригады на вызов, а также последующая госпитализация пациента. По результатам конкурса водители, занявшие призовые места, будут отмечены денежной выплатой», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участие в конкурсе могли принять водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее года. Они соревновались в практической части — выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой помощи, и правил ГИБДД.

В этом году победителем стал Павел Костин, работающий на Ликино-Дулевской подстанции. Второе место занял Сергей Селиверстов — водитель Королевской подстанции, а третье — Роман Позднов — водитель Солнечногорской подстанции. Кроме того, специальным призом за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства водителей скорой помощи был отмечен Вячеслав Царев — водитель Сергиево-Посадской подстанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.