В Подмосковье оформили 1,4 млн льготных электронных рецептов

С начала 2026 года в Московской области оформили более 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Продлить рецепт можно дистанционно через телемедицинскую консультацию, сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области рецепты на льготные лекарственные препараты оформляются в электронном виде. Чтобы получить препарат в аптеке, пациенту достаточно назвать свои данные.

«Продлить электронный рецепт на льготное лекарство можно не выходя из дома — с помощью телемедицинской консультации. С начала года в Подмосковье оформлено более 1,4 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал Максим Забелин.

О необходимости продления рецепта пациентам напоминает робот на основе искусственного интеллекта Светлана. Он также предлагает записаться на телемедицинскую консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Получить лекарства можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого необходимо назвать ФИО и дату рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.