В Подмосковье обработали почти 30 тыс звонков о пациентах

Сервис информирования о состоянии пациентов, проходящих лечение в стационарах Подмосковья, с 2023 года принял почти 30 тыс заявок по номеру 122. Родственники могут получить данные напрямую от лечащего врача или сотрудника больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сервис позволяет родственникам узнавать о состоянии близких, находящихся на лечении в стационаре, без личного визита в медучреждение. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 122.

«Сервис позволяет родственникам узнать информацию о состоянии близких, находящихся на лечении в стационаре, напрямую от лечащего врача или сотрудника больницы. Достаточно оставить заявку по тел. 122. С начала запуска услуги специалисты обработали почти 30 тыс. заявок», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Информацию предоставляют по пациентам старше 18 лет, если при госпитализации они указали данные родственника. Сейчас проект действует в 50 медицинских организациях, включая больницы, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московский областной онкодиспансер и Московский областной госпиталь ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11:00, ответ предоставят до 20:00 того же дня. При обращении после 11:00 или в выходной либо праздничный день информацию сообщат до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.