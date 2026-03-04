В Подмосковье обновили отделение детской травмбольницы

сегодня в 16:28

Косметический ремонт завершили в консультативно-диагностической поликлинике Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в начале 2025 года. Также преобразилось третье травматолого-ортопедическое отделение стационара, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице провели косметический ремонт консультативно-диагностической поликлиники. Работы выполнили при поддержке министерства здравоохранения региона. Кроме того, обновили третье травматолого-ортопедическое отделение стационара.

Стены украсили ручной росписью. Художественное оформление создали сотрудники больницы. По словам представителей медучреждения, это помогло сделать пространство более уютным и комфортным для детей и их родителей.

«Мы рады тому, что теперь нашим пациентам будет еще комфортнее и уютнее проходить лечение в обновленных стенах нашей больницы. Ежедневные маленькие шаги сотрудников МОДКТОБ ведут к большим положительным изменениям внешнего вида консультативно-диагностической поликлиники и стационара», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.