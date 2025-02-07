В Подмосковье объяснили, почему россиянам стоит отказаться от экзотических коктейлей

Россияне стали больше покупать соджу, чачу, кальвадос — традиционные крепкие напитки из других стран. Какую опасность они таят, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нужно понимать, что, пробуя традиционные для других стран, но экзотические для нас напитки, мы не знаем, какую реакцию вызовет тот или иной напиток. Во-первых, это могут быть аллергические реакции. Во-вторых, нужно понимать, что, к примеру, та же корейская водка соджу, несмотря на интересное название и яркую упаковку, остается крепким спиртным напитком. Со всеми вытекающими последствиями для организма. В-третьих, не стоит забывать и о традициях. Например, кальвадос во Франции пьют совсем небольшими порциями. У нас же, к сожалению, культура потребления алкоголя все еще „хромает“, и таким экзотическим напитком легко «перебрать», — рассказал заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе Александр Сааков.

Он добавил, что какой бы алкоголь человек ни употреблял, вред он наносит одинаковый. Безопасных доз спиртного не существует, поэтому лучший способ сберечь здоровье — исключить алкоголь из своей жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.