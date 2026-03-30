В Подмосковье нейрохирурги спасли пациента с абсцессом мозга

Нейрохирурги Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с абсцессом головного мозга, которого экстренно доставили в тяжелом состоянии с температурой 40 градусов и судорогами. Врачи впервые применили эндоскопическую технику и успешно удалили очаг инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчину привезли в больницу бригадой скорой помощи. У пациента отсутствовала речь, наблюдался выраженный судорожный синдром, температура тела достигала 40 градусов. Обследование выявило абсцесс головного мозга — округлое образование с хорошо кровоснабжаемой капсулой. Инфекция попала в мозг по кровеносному руслу из существующего в организме очага. Без срочной операции пациенту грозил летальный исход.

«Мы приняли решение оперировать пациента с применением эндоскопической техники — для нашей больницы это был первый опыт такого вмешательства. Благодаря малоинвазивному доступу под прямым визуальным контролем мы удалили очаг инфекции. Операция заняла чуть больше часа и прошла без осложнений», — рассказал врач-нейрохирург Орехово-Зуевской больницы Сардорбек Сабиров.

Эндоскопическая методика позволила минимизировать повреждение здоровых тканей и сократить восстановительный период. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из стационара. Впереди ему предстоит курс реабилитации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.