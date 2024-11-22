В Подмосковье названы победители конкурса видеороликов «Профсоюзная семья»

11 медицинских организаций Подмосковья приняли участие в конкурсе, организованном Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ в рамках года семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Супруги, объединенные не только трудовыми, но и семейными узами из Московского областного центра крови, Подольской, Реутовской, Мытищинской, Королевской, Наро-Фоминской, Солнечногорской, Луховицкой, Шатурской и других больниц Подмосковья сняли видеоролики, рассказывающие об их работе, семье, Профсоюзе и, конечно, истории любви.

«Мы получили удивительные конкурсные работы. Узнали о 16 замечательных парах, которые трудятся вместе, в одном медицинском учреждении, об их участии в профсоюзной жизни своей организации, общих целях и взглядах. Для нас ценно, что в съемках активно участвовали коллеги наших супругов, а к реализации конкурсных задач пары подошли по-творчески и креативно», — отметила заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место — Волков Владимир Александрович и Учуватова Ирина Дмитриевна (ППО ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница»);

2 место — Набасов Андрей Владимирович и Эйрих Анастасия Юрьевна (ППО ГБУЗ МО «Королевская больница»);

2 место — Лоиков Сергей Холмуродович и Лоикова Ольга Алексеевна (ППО ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница»);

3 место — Прокопчук Василий Алексеевич и Прокопчук Екатерина Николаевна (ППО ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница»).

Все участники конкурса будут отмечены памятными дипломами и материально поощрены. Также в скором времени видеоролики появятся в наших соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.