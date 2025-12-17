В Подмосковье наградили лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» 17 декабря
Фото - © Пресс служба Минздрава Московской области
Региональная церемония награждения лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо» прошла 17 декабря в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения лауреатов премии Всероссийской организации родителей и детей инвалидов «Родительское спасибо». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, федеральный куратор ВОРДИ по направлению здравоохранения Юлия Панкова, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и другие.
Максим Забелин отметил, что министерство сотрудничает с региональным отделением ВОРДИ уже три года. По его словам, благодаря открытому диалогу удается учитывать потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и развивать поддержку.
Премии вручались в различных номинациях, среди которых «За поддержку инициатив родительских сообществ», «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь», «За социальную поддержку семей, воспитывающих особых детей и взрослых» и другие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.
«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.