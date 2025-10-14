сегодня в 16:44

В Подмосковье началось голосование за «народного доктора»

Жители Московской области могут принять участие в голосовании «Народный доктор Московской области», которое проходит на портале «Добродел» ( https://vote.vmeste.mosreg.ru/zdrav2025 ). По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врач любой специальности, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В Подмосковье стартовало онлайн-голосование по выбору „народного доктора“. Жители Подмосковья могут проголосовать за любого из 26 тыс. медицинских специалистов. Победители получат денежные призы», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосование завершится 6 ноября. По его итогам конкурсная комиссия определит победителей. Результаты будут опубликованы на сайте Минздрава МО и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.