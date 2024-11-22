В Подмосковье многодетных мам онкодиспансера наградили почетными грамотами

Многодетных мам Московского областного онкологического диспансера отметили почетными грамотами. Праздничную программу для гостей подготовили дети сотрудников при поддержке первичной профсоюзной организации медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, посвященные мамам. В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Российский день матери в 2024 году пройдет 24 ноября. Вы можете поздравить мам с их «профессиональным» праздником в этот день, им наверняка будет приятно. Однако не забывайте, что теплые слова благодарности и любви говорить нужно гораздо чаще, чем 1 раз в год. Но именно сегодня хотим поздравить наших сотрудниц с этим днем», — сказала главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Московский областной онкологический диспансер — лидер в лечении онкозаболеваний в Подмосковье. Клиника оснащена новейшим диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, которое позволяет выявлять онкозаболевание на ранней стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.