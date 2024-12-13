В Подмосковье меняют устаревшее тяжелое медоборудование

В Московской области регулярно меняют устаревшее тяжелое медицинское оборудование. Современные аппараты теперь работают для жителей городского округа Коломна, сообщает пресс-служба администрации округа.

Шестиканальный электрокардиограф для отделения неотложной помощи, спирометр для отделения профилактики, электрический осветитель для лор-кабинета и электрический миостимулятор для физиотерапевтического отделения уже поступили в Коломенскую больницу. Дополнительно во все ФАПы закупили гигрометры. Технику приобрели благодаря финансовой поддержке депутата Мособлдумы Игоря Исаева.

Министерство здравоохранения Московской области проводит регулярную работу по замене устаревшего тяжелого медицинского оборудования на современные аппараты — флюорографы, МРТ, КТ, рентгены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.