В Подмосковье используют микробур при лечении поражения коронарных артерий

В отделении ангиографии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского была интегрирована система для проведения одного из сложнейших малоинвазивных коронарных вмешательств — ротационной атерэктомии. Это технология, которая позволяет проводить лечение закупоренных артерий, в которых произошло значительно отложения кальция, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Новейшая газо-электрическая установка позволяет привести в действие высокоинтенсивный микробур, алмазное покрытие которого способно удалить из коронарных артерий отложения кальция.

У ряда пациентов степень образования кальция настолько высока, что приводит к формированию циркулярного футляра, плотность и сопротивление которого невозможно в ряде случаев преодолеть не только баллоном высокого давления, но и даже стентом. В таких ситуациях используют новую газо-электрическую установку. Скорость бура позволяет в значительной мере снизить сопротивляемость и позволяет оптимально имплантировать стент, полноценно восстановив просвет артерии.

Первое применение данной методики и клинический опыт вмешательств с использованием этой модификации системы ротационной атерэктомии был получен еще в 2023 году. В ходе показательной операции и обучения сотрудники отделения ангиографии ознакомились с возможностями устройства и тонкостями работы с технологией, а также прошли мастер-классы вместе с экспертами данного направления.

Благодаря наличию в арсенале ангиографической операционной не только этой системы, но и систем внутрисосудистой оценки физиологии и визуализации, а также системы эксимерной лазерной атерэктомии в МОНИКИ им. Владимирского оказывается помощь пациентам с тяжелым генерализованным атеросклерозом, протяженным кальцинированным поражением коронарных артерий. Раньше помощь при таких заболеваниях обычными методами эндоваскулярной хирургии была крайне ограничена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.