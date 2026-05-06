В Подмосковье хирурги центра Рошаля удалили трихобезоар у девочки

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Подмосковье врачи удалили из желудка девочки крупный трихобезоар размером 15 на 6 сантиметров. Инородное тело занимало три четверти желудка и вызывало боли. Операция прошла успешно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители обратились к врачам с жалобами на периодические боли в животе у ребенка. В ходе обследования специалисты выявили в желудке трихобезоар — плотный комок из спрессованных волос, который за несколько лет вырос до размеров кокоса и практически полностью заполнил орган.

«Инородное тело было размером 15 на 6 сантиметров и занимало три четверти желудка. Девочка жаловалась на боли, но даже не подозревала, что внутри нее растет волосяной камень. Удаление столь крупного трихобезоара эндоскопическим методом затруднительно: процедура потребовала бы многочасового вмешательства в несколько этапов, что несет высокую травматичность для ребенка. На помощь пришли хирурги Центра, они провели лапароскопическую операцию, в ходе которой аккуратно извлекли образование целиком через небольшой разрез за 45 минут, без осложнений», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Операция прошла малоинвазивным способом, что позволило сократить период восстановления. Девочка быстро пошла на поправку, в настоящее время ее уже выписали из стационара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.