В Подмосковье более 5 тыс медиков прошли наставничество

Свыше 5 тыс. молодых медработников прошли систему наставничества в Подмосковье с 2022 года. Программа помогает врачам и среднему персоналу быстрее адаптироваться и профессионально расти. 2 марта, в День наставника, итоги работы подвели в регионе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Система наставничества действует в Московской области с 2022 года. Опытные врачи и представители среднего медперсонала сопровождают молодых специалистов на старте карьеры, помогают освоиться на рабочем месте и делятся практическими навыками.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что такая поддержка напрямую влияет на качество медицинской помощи.

«Наставничество — это инвестиция в качество медицинской помощи. Опытные специалисты помогают молодым врачам быстрее адаптироваться, увереннее принимать решения и профессионально расти. За три года через систему прошли уже более 5 тыс. молодых медработников, и мы видим реальный результат этой работы. Благодарю всех наставников за преданность профессии и вклад в развитие здравоохранения Подмосковья», — сказал Максим Забелин.

Средний период наставничества составляет 3,5 месяца. Чаще всего работа строится в формате «один на один», что позволяет выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития для каждого специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.