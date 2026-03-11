В Подмосковье более 260 тыс детей прошли профосмотры с начала года

С начала 2026 года в Московской области профилактические осмотры прошли более 260 тыс детей, что на 31 тыс больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обследования проводят в поликлиниках и образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье детям доступны бесплатные профилактические осмотры. Проверить здоровье можно как в поликлинике, так и в школе или детском саду — для этого в образовательные учреждения выезжают бригады медицинских специалистов.

«Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних направлено на определение группы здоровья ребенка, а также на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий. В случае подозрения на наличие заболевания в ходе осмотра в образовательном учреждении ребенок направляется в поликлинику для прохождения углубленной диагностики. С начала этого года профосмотры прошли более 260 тыс детей, что на 31 тыс больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Данные о прохождении профосмотра отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.