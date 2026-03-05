В Подмосковье 434 ребенка прошли лечение зубов под наркозом

В Московской области с начала года 434 ребенка прошли стоматологическое лечение под общим наркозом. Такая помощь доступна детям до трех лет и пациентам с рядом заболеваний в пяти медучреждениях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье лечение зубов под общим наркозом проводят детям до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями. Этот метод применяют, если провести лечение под местной анестезией невозможно.

«В тех случаях, когда ребенку невозможно провести лечение зубов под местной анестезией, применяется общий наркоз. Сегодня такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом в Подмосковье прошли 434 маленьких пациента», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед процедурой дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к лечению под наркозом в амбулаторных условиях. После вмешательства состояние пациента в течение нескольких часов контролируют анестезиологи-реаниматологи, затем при стабильных показателях ребенка выписывают.

Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС детям до трех лет и пациентам с соматическими заболеваниями, препятствующими лечению без наркоза. Направление выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.