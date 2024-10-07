В Подмосковье 300 здоровых детей родились от ВИЧ-инфицированных мам в 2024 году

В Московской области с начала года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось более 300 здоровых детей. При соблюдении всех рекомендаций специалистов и приеме терапии риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Забота о здоровье мамы и малыша — наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родилось более 300 здоровых детей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.