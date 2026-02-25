В Подмосковье 28 февраля пройдет бесплатный онкоскрининг

День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет 28 февраля в Московской области. Жители старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования и получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 28 февраля, с 09:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи региона организуют бесплатный прием. Участникам акции будут доступны консультация врача-онколога, обследование на новообразования кожи, а также скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

Женщины смогут пройти цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам предложат сдать ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы.

«Мы создаем максимально удобные условия для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Важно помнить, что своевременное обследование — это возможность выявить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье. Пройти скрининг можно бесплатно по полису ОМС», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии. Адреса и контактные телефоны центров размещены на официальном портале онкологической службы Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/28_fevralya_v_moskovskoi_oblasti_proidet_den_zdorovya_bespla.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.