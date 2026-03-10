В Подмосковье 17 тысяч медиков получили компенсацию аренды

В Московской области почти 17 тысяч медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья, которая действует с 2022 года. Выплата составляет до 30 тысяч рублей в месяц для одного специалиста и до 45 тысяч — для супружеской пары медиков. Размер компенсации зависит от удаленности округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа предназначена для медработников, не имеющих собственного жилья в регионе. Максимальный размер ежемесячной выплаты — 30 тысяч рублей, для семейной пары медиков — до 45 тысяч рублей. С 2022 года мерой поддержки воспользовались почти 17 тысяч человек, из них около 5,8 тысячи врачей и более 11 тысяч сотрудников среднего медперсонала.

«Полностью восстановиться и набраться сил перед началом нового рабочего дня можно только дома в комфортных условиях. Для решения жилищного вопроса медработников в регионе действует широкий спектр мер соцподдержки, в том числе „Социальная ипотека“, „Земля врачам“. Программу компенсации аренды жилья мы запустили в 2022 году. За это время ей воспользовались уже почти 17 тыс. человек, из них почти 5,8 тыс. — врачи, а более 11 тыс. — средний медперсонал», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оформить компенсацию могут специалисты, работающие на полную ставку в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Московской области и расположенных в регионе. У заявителя, его супруга или супруги и детей не должно быть собственного жилья в Подмосковье, а также помещений по договорам коммерческого, социального или специализированного найма.

Подробные условия размещены на сайте: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/vyplaty-medicinskim-rabotnikam-po-arende-zhilya/spravochnaya-informaciya

Заявление подается через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней. Информация о других мерах поддержки доступна на портале https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.