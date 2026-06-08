В Подмосковье 155 медиков устроились по программе «Приведи друга»

С начала 2026 года в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроились 155 специалистов, из них 66 врачей и 89 сотрудников среднего медперсонала. За привлечение коллег медработники получают выплату до 128 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области сотрудники медучреждений могут получить до 128 тыс. рублей за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа приглашенного специалиста.

«В Московской области уделяется внимание не только привлечению новых медицинских кадров, но и поддержке тех, кто уже работает в системе здравоохранения. Это важно, потому что именно опытные врачи и средний медицинский персонал формируют основу качественной помощи пациентам. С начала этого года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились 155 специалистов, из них 66 человек — врачи и 89 — средний медицинский персонал», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: 50% при трудоустройстве нового сотрудника и еще 50% после трех месяцев его работы. При этом специалист должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в предыдущие шесть месяцев.

В регионе действуют и другие меры поддержки медработников, в том числе программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам». Подробная информация размещена на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.