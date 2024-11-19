В перинатальном центре Щелкова состоится день открытых дверей 20 ноября

Каждую среду в 15:00 в Щелковском перинатальном центре проходит день открытых дверей. Участники получат массу полезной информации и живое общение в режиме «вопрос-ответ», а также поучаствуют в видеоэкскурсии по центру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это прекрасная возможность для будущих родителей познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и педиатрами, акушерками, доулами, консультантами по грудному вскармливанию и сотрудниками ЗАГСа.

Предварительная запись доступна по ссылке.

Также чтобы записаться на прием к врачу в женскую консультацию Щелковского перинатального центра, необходимо в регистратуре женской консультации создать электронную карту. Для этого нужно предъявить: полис ОМС, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.