В перинатальном центре Щелкова появились на свет 582 ребенка за июль

Всего с начала года в нашем округе родилось 3 650 малышей. Среди них было 25 пар мальчиков-двойняшек, 29 пар девочек-двойняшек и 18 пар, в которых родились мальчик и девочка.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там есть вся информация о системе родовспоможения в регионе. Также в Подмосковье ежедневно с 8:00 до 20:00 работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье»: +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В этом году Щелковский перинатальный центр вошел в топ-5 лучших по России и получил лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «гинекология» и «детская хирургия». Задачи центра остаются неизменными — повышать рождаемость в Московской области. Только за прошлый год здесь родилось более 6000 детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.