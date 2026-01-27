В Павлово-Посадском округе открылся новый фельдшерский здравпункт

В Назарьево Павлово-Посадского округа открылся модульный фельдшерский здравпункт. Медицинская помощь теперь стала доступнее для жителей деревни и близлежащих населенных пунктов — всего около 900 человек.

В новом учреждении оказывают услуги взрослым и детям: можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки, оформить больничный лист и рецепт на льготные препараты, а также получить телемедицинскую консультацию с врачом из поликлиники.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что это первый здравпункт, открытый в Подмосковье в 2026 году. В планах — запуск еще двух фельдшерских здравпунктов и двух ФАПов.

В здании оборудованы кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и прививочная комнаты. Прием ведет фельдшер с 8:00 до 14:00. Записаться можно по номеру 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», а также с помощью чат-ботов в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.