В паллиативном центре Подмосковья рассказали о мультидисциплинарном взаимодействии

Паллиативная медицинская помощь — это мультидисциплинарный подход к пациенту. Это означает, что врачи неврологи помогают команде паллиативных специалистов бороться с болью, применяя различные формы блокад, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В паллиативной медицинской помощи нуждаются не только онкологические пациенты, как мы привыкли считать. Заболевания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, в терминальных стадиях приводят к развитию тягостных симптомов и нуждаемости в паллиативной помощи. Паллиативная помощь необходима при различных формах деменции, в том числе болезни Альцгеймера, при тяжелых необратимых последствиях нарушений мозгового кровообращения, при дегенеративных заболеваниях нервной системы, боковом амиотрофическом склерозе и других заболеваниях двигательных нейронов, рассеянном склерозе, дегенеративных заболеваниях экстрапирамидной системы.

На ранних стадиях некоторых заболеваний нервной системы можно помочь пациенту замедлить развитие болезни при помощи специальных программ нейрореабилитации, которые разработаны и применяются в отделениях реабилитации.

«Поздравляем наших коллег врачей-неврологов с их профессиональным праздником и благодарим их за помощь паллиативным пациентам», — сказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Обратиться по любому вопросу об оказании паллиативной помощи в Московской области можно на круглосуточную горячую линию по телефону единого центра +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.