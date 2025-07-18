В Орехово-Зуевском родильном доме прошел день открытых дверей

В родильном доме Орехово-Зуевской больницы прошел день открытых дверей. Для будущих родителей провели экскурсию по родовому и послеродовому отделениям, ознакомили с условиями пребывания в палатах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники роддома ответили на все интересующие гостей вопросы: о документах и вещах, которые нужно взять с собой, как вести себя во время родов, о том, что чувствует малыш в первые часы жизни.

Будущим родителям также рассказали о подарках, которые вручают каждой маме при выписке – от губернатора Подмосковья и от главы Орехово-Зуевского округа. Атмосфера встречи была по-настоящему душевной и теплой.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал. При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют ещё и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.

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