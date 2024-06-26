В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали аппарат для очищения крови

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Власти: созданные в ОЭЗ «Технополис Москва» разработки не имеют аналогов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создают прорывные разработки. По его словам, у них нет аналогов во всем мире, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалисты придумали аппарат для очищения крови, применяемый при почечной недостаточности. Также были разработаны оптические мультиплексоры, которые позволяют передавать данные в высоком качестве.

«Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ „Технополис Москва“ с каждым годом становится все популярнее», — подчеркнул глава города в Telegram-канале.

Он добавил, что ОЭЗ востребована за счет находящихся здесь предприятий и возможности эффективного импортозамещения.