В Одинцовском округе удалили камни из почки без разрезов

Врачи Одинцовской областной больницы провели сложную операцию по удалению трех плотных камней из почки у 42-летней пациентки без разрезов и проколов. Для лечения применили метод ретроградной интраренальной хирургии с активной аспирацией. Женщина уже готовится к выписке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В урологическое отделение больницы обратилась пациентка с диагнозом «мочекаменная болезнь». В правой почке врачи выявили три камня размером около 6 мм каждый с высокой плотностью — порядка 1300 единиц Хаунсфилда. По словам заведующего отделением, к.м.н. Антона Греченкова, подобные образования крайне трудно поддаются стандартному дроблению ударно-волновыми аппаратами.

«Для максимально эффективного и безопасного удаления был выбран метод ретроградной интраренальной хирургии с активной аспирацией. Мы использовали ультратонкий гибкий уретероскоп. Под визуальным контролем лазерное волокно разрушило плотные камни, превратив их в мельчайшую пыль, которая сразу удалялась через рабочий канал инструмента», — рассказал Антон Греченков.

Он добавил, что такой подход позволяет полностью очистить почку и исключить риск застревания фрагментов в мочеточнике. Операция прошла без единого разреза и прокола. В состав бригады вошли хирурги А.С. Греченков и Т.А. Алиев, анестезиологи Л.В. Дрягалова и О.И. Федотова, операционная медсестра А.В. Саркисова. Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к возвращению к активной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.