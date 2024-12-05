В Одинцовском округе состоится донорская акция 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы пройдет акция «День донора». Сдать кровь можно будет с 8:30 до 12:00. Место проведения акции: Одинцово, Можайское шоссе, д. 55. Для донации необходимо взять с собой паспорт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы стать донором, нужно быть совершеннолетним, не иметь инфекционных заболеваний, наркотических зависимостей или алкоголизма. Сдача крови запрещена для лиц с обострением хронических заболеваний.

Перед процедурой требуется 72 часа избегать приема аспирина и анальгетиков, за 48 часов до донации отказаться от приема алкоголя. Накануне и в день сдачи крови следует убрать из рациона острую, жирную и жареную пищу. Утром рекомендуется легкий завтрак: сладкий чай, сухое печенье или каша на воде. За час до процедуры стоит отказаться от курения.

Более подробную информацию о «Дне донора» можно получить по телефону: 8 (495) 596-27-00 (в будние дни).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.