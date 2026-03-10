В Одинцовском округе открыли 3D-печатный фельдшерский пункт

В поселке Дубки Одинцовского округа начал работу первый в России фельдшерский здравпункт, построенный с применением технологии 3D-печати. В медпункте принимают взрослых и детей, объект оснащен современным оборудованием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Здравпункт оказывает первичную медицинскую помощь взрослым и детям. Здесь можно пройти вакцинацию, оформить электронный рецепт на льготное лекарство и больничный лист, а также получить консультацию фельдшера.

«В новом фельдшерском здравпункте в Дубках медицинская помощь оказывается как взрослым, так и детям. Пациенты могут пройти вакцинацию, оформить электронный рецепт на льготное лекарство, больничный лист, а также проконсультироваться с фельдшером. С начала года мы открыли в Подмосковье 1 ФАП и 2 здравпункта, до конца года введем еще 1 ФАП в Мытищах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Здание возведено по технологии послойной 3D-печати непосредственно на строительной площадке. Трехслойные стены обеспечивают высокую энергоэффективность, а отсутствие швов и стыков исключает образование «мостиков холода». Это делает объект теплым и экономичным в эксплуатации.

В медпункте оборудованы кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, создана комфортная зона ожидания. Адрес: Одинцовский г. о., п. Дубки, 15А. Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также через чат-боты в Telegram и MAX. Объект построен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.