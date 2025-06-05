В Новосибирске от укусов клещей скончались сразу два человека

С наступлением теплого сезона и наступлением активности клещей медики фиксируют все новые и новые укусы насекомых среди населения. Так, в Новосибирске встреча с клещами привела уже к двум смертям, пишет Mash .

Первая жертва клещевого укуса скончалась от энцефалита, а вторая — от клещевого риккетсиоза. Последнее заболевание в прошлом считалось легким, но с 2024 года врачи фиксируют летальный исход у тех, кто получал заразу через укус насекомого.

На данный момент зафиксировано 128 случаев с подозрением на энцефалит. У 28 пациентов данный диагноз подтвердился, а у 16 уже затронул нервную систему. Пять человек находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, сложившаяся ситуация требует дальнейшего научного исследования. В 2025 году, к сожалению, фиксируется много случаев тяжелого протекания риккетсиоза у зараженных клещами людей.

Ранее сообщалось, что у жителя Новосибирска огромного клеща вытащили из ануса. Насекомое на тот момент уже имело размер с пятикопеечную монету.