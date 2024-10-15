В Нижегородской области выявлены опасные для здоровья молочные продукты
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Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории выявили опасные молочные продукты в ходе пищевого мониторинга, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В сливочном масле обнаружили превышение нормы «дрожжи и плесени в сумме», в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, а в сметане — превышение содержания дрожжей. Эти результаты не соответствуют стандартам безопасности и качества.
Бактерии кишечной палочки могут привести к порче молока и других молочных продуктов, что негативно сказывается на их сроке годности и качестве, а также может вызвать экономические потери. При высоком уровне этих бактерий в продуктах возможно возникновение пищевых отравлений и токсикоинфекций.
Плесневые грибы выделяют микотоксины, способные вызывать отравления, аллергические реакции и проблемы с дыханием. Дрожжи, в свою очередь, приводят к брожению и изменению вкуса и запаха продукта, что также ускоряет его порчу.