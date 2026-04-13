В Нижегородской области выявили 26 случаев мышиной лихорадки

С начала 2026 г в Нижегородской области зарегистрировали 26 случаев ГЛПС

С начала 2026 года в Нижегородской области зарегистрировали 26 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это меньше, чем год назад, сообщает pravda-nn.ru .

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала, что за аналогичный период 2025 года в регионе выявили 43 случая заболевания.

В 2026 году заражения начали фиксировать раньше обычного из-за теплой весны. Основной подъем заболеваемости ожидается в мае, когда жители региона поедут на дачи и начнут сезонные работы.

Мышиная лихорадка, или геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), — острое инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов. Возбудители попадают в почву с выделениями крыс, а затем — на кожу и в организм человека во время дачных работ, отдыха на природе или занятий спортом. Инфекция поражает дыхательную систему и сосуды.

Среди симптомов — высокая температура, высыпания, слабость и нарушение работы почек.

