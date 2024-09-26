В НИКИ детства Подмосковья появилась процедура плазмафереза

Аппарат для плазмафереза (очищения крови) появился в арсенале отделения анестезиологии и реанимации Многопрофильного стационара НИКИ детства. Процедура применяется в комплексной терапии более чем 100 заболеваний, в том числе: ревматологическими, аллергическими и иммунологическими, неврологическими (рассеянный склероз, Синдром Гийена-Барре, аутоиммунный энцефалит), а также при отравлениях, ожогах и др. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Суть плазмарефереза в том, что у пациента забирается кровь, проходит через специальный фильтр, где разъединяется на форменные элементы крови и плазму, содержащую в себе разные токсины, либо антитела или белки, которые нужно вывести. А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями — утилизируется», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.

Процедуру уже провели юной пациентке ревматологического отделения с диагнозом красная волчанка. Болезнь дала тяжелые осложнения на сердце, центральную нервную систему и почки.

Благодаря плазмаферезу подростку сейчас намного легче, показатели крови улучшились, девушка стала активной, появился аппетит, ушла слабость. Планируется дальнейшее лечение, но прогноз заболевания удалось улучшить.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.