В НИКИ детства отметили неделю безопасности пациента

С 15 по 21 сентября в Подмосковье проходит неделя безопасности пациента, посвященная Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается 17 сентября. В этом году мероприятие посвящено помощи детям и новорожденным. Специалисты НИКИ детства провели масштабную просветительскую и практическую работу, охватившую как медицинский персонал, так и семьи пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наш институт сконцентрирован на оказании медицинской помощи маленьким пациентам. В рамках Недели безопасности пациента было запущено онлайн-голосование для родителей, пациентов и специалистов по актуальным вопросам безопасности. Параллельно мы организовали активное информационно-методическое обеспечение: для родителей и медицинского персонала были подготовлены и распространены тематические брошюры и материалы, доступные как в цифровом формате на всех онлайн-площадках, так и в печатном — на медицинских постах во всех подразделениях института», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Особое внимание было уделено практическим навыкам: в стационаре, санаторном и психоневрологическом отделениях прошли симуляционные тренинги продолжительностью 1,5 часа — для родителей и детей по теме «Первая помощь детям», а для медицинского персонала — по сердечно-легочной реанимации с применением аппаратов непрямого действия и восстановлению проходимости дыхательных путей. В каждом занятии участвовали группы по 20 человек, что позволило обеспечить индивидуальный подход и максимальную вовлеченность. В рамках тренинга в стационаре также прошла Всероссийская акция «Оранжевый — цвет детства», символизирующая заботу и внимание к маленьким пациентам.

Психологи института провели серию интерактивных мастер-классов: в санаторном отделении дети учились «Секретам гигиены» — формируя культурно-гигиенические навыки через игру, в отделении психоневрологии прошла программа «Здоровье без риска», помогающая детям чувствовать себя защищенными в стационаре. Помимо этого, специалисты НИКИ детства провели в санаторном отделении лекцию о важности гигиены рук — простой, но жизненно важный навык, который может предотвратить множество инфекций.

Кроме того, НИКИ детства вошел в состав разработчиков проекта национального стандарта «Системы менеджмента качества в медицинских организациях педиатрического профиля» и принял участие в заседании комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.