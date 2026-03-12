В Мытищах врачи спасли мужчину с разрывом артерии после падения

В Мытищинской больнице спасли 60-летнего мужчину, у которого после падения произошел разрыв артерии и развилась острая ишемия руки. Пациенту экстренно провели протезирование сосуда и удаление тромбов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила 60-летнего мужчину в отделение сосудистой хирургии после падения и сильного удара грудной клеткой. У него онемела рука, появилась резкая боль, снизились подвижность и чувствительность.

Врачи диагностировали острую ишемию правой верхней конечности: отсутствовали активные движения, развился мышечный отек. После электрокардиографического исследования и УЗИ специалисты выявили тромбоз подмышечно-плечевой артерии и разрыв подключично-подмышечной артерии.

«На УЗИ был обнаружен тромбоз подмышечной плечевой артерии, который иногда называют „тромбозом усилия“, а также разрыв подключично-подмышечной артерии. Такое сочетание нередко приводит к утрате конечности: многое зависит от правильно выбранной тактики лечения и оперативности оказания хирургической помощи. Было принято решение выполнить подключично-плечевое протезирование поврежденной артерии армированным протезом из политетрафторэтилена диаметром 7 мм, а также тромбэктомию — извлечение тромбов из артерий. Учитывая степень ишемии, мы также провели фасциотомию — хирургическую процедуру, позволяющую сохранить конечность», — рассказал врач отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы Зафар Касымов.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Чувствительность и подвижность руки постепенно восстановились. Пациента выписали на амбулаторное лечение, в ближайшее время он начнет реабилитацию и антикоагулянтную терапию для профилактики повторного тромбоза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.