сегодня в 15:14

В Мытищах проходит бесплатная вакцинация от гриппа

В минувшие выходные жители Мытищ получили уникальную возможность позаботиться о своем здоровье в рамках профилактической акции «День семейного здоровья». Возле Дома культуры «Яуза» развернулся передвижной медицинский пункт, где каждый желающий мог абсолютно бесплатно пройти вакцинацию против гриппа вакцинами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В октябре мобильный комплекс продолжит работу, предоставляя возможность бесплатной вакцинации против гриппа с 10 до 14 часов уже по двум другим адресам:

У здания МФЦ, ул. Карла Маркса, д. 4 — 1 октября.

У ТЦ «Красный кит», Шараповский проезд, д. 2 — 8, 15, 22 и 29 октября.

Важно помнить, что при обращении в мобильный пункт потребуется предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, действующий полис обязательного медицинского страхования Московской области и СНИЛС. Таким образом, организаторы мероприятия предлагают комфортную и доступную альтернативу традиционным медицинским учреждениям, помогая повысить уровень защиты населения от сезонных инфекций и обеспечить безопасность каждого жителя.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.