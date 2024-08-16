В Можайском округе укомплектовывают больницу новыми кадрами

В больницу Можайска с начала года приняли восемь новых врачей и 35 специалистов среднего медперсонала, сообщили в пресс-службе горокруга.

С начала 2024 года на работу в Можайскую больницу было принято восемь врачей, в том числе два участковых врача-педиатра, и 35 специалистов среднего медперсонала, сообщил главный врач медучреждения Максим Чуркин на прошедшем здравчасе Можайского городского округа.

После окончания обучения в медицинских ВУЗах ожидается выход на работу еще двух молодых специалистов.

Самыми действенными мерами привлечения и закрепления квалифицированных медицинских кадров в округе являются региональные программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека», отметил Чуркин.

Также медикам, не имеющим собственного жилья в округе, при поддержке главы и администрации Можайского городского округа предоставляется служебное жилье или оплачивается арендная плата, компенсируются оплаты жилого помещения, электроснабжения и отопления, и оказываются другие меры социальной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.