В МОЦОМД отмечает юбилей руководитель информационно-технического обеспечения

Сегодня в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) отмечается юбилей молодого и талантливого руководителя отдела информационно-технического обеспечения Ильи Кузнецова. Его неугасимая энергия и безукоризненный профессионализм стали залогом успешного функционирования коллектива центра, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С момента вступления в должность Илья Кузнецов создал слаженную команду профессионалов, способных справляться с самыми сложными задачами в МОЦОМДе. Его стратегическое видение, направленное на внедрение новых технологий и обновление оборудования, значительно повысило эффективность работы центра и улучшило взаимодействие между его подразделениями. А способность слышать и учитывать мнение каждого члена коллектива стало залогом успешного выполнения совместных проектов.

«Ваша безоговорочная преданность профессии и месту работы сделала Вас незаменимым сотрудником для каждого из нас, способным решить любые задачи и обеспечить высокое техническое оснащение нашего учреждения. Искренне благодарим за трудную, но столь плодотворную работу. Желаем новых свершений, творческого вдохновения и успехов в дальнейшей карьере», — сказала главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.

Весь коллектив, от стационарных отделений до амбулаторного звена, единодушно присоединяется к искренним пожеланиям главного врача и с теплотой желает своему коллеге больших успехов в реализации и внедрении новых инициатив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.