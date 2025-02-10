В МОЦОМД стали оказывать юридическую поддержку пациентам

В рамках заботы о здоровье и благополучии беременных женщин Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) стал предоставлять регулярные юридические консультации на базе двух женских консультаций. Юридическую помощь могут получить только женщины, состоящие на учете в женских консультациях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для вас, наших дорогих женщин, организованы встречи с юристами по вопросам получения социальной поддержки как во время беременности, так и в послеродовом периоде. Консультации в ЖК N1 проводятся по средам с 9:00 до 11:00 (по графику) в кабинете N 5. Консультации в ЖК N2 проводятся по четвергам с 9:00 до 11:00 (по графику) в кабинете N 28», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМДа Светлана Блейк.

На консультациях можно получить информацию о: пособиях и выплатах для беременных; порядке получения и использования материнского капитала; положенных выплатах на новорожденных; поддержке многодетных семей; пошаговой инструкции по оформлению необходимых документов на новорожденных детей, а также алгоритм действий, как это сделать быстро, с минимальной затратой времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.