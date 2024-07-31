В МОЦОМД поступило новое оборудование для перевозки новорожденных

В МОЦОМД поступило новое оборудование для помощи новорожденным — транспортный инкубатор и инфузионные насосы. Транспортный инкубатор с портативным аппаратом ИВЛ для перевозки недоношенных детей поступил на вооружение в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (I этап) Люберецкого родильного дома. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды.

«Создавая необходимую микросреду при транспортировке из родового отделения или операционной в отделение реанимации новорожденных, инкубатор поддерживает постоянный температурный режим, способствует равномерному распределению тепла, увлажнению воздуха, регулирует подачу кислорода. Кроме того, в данной модификации установлен современный аппарат ИВЛ, позволяющий проводить необходимую дыхательную поддержку во время транспортировки, что позволяет обеспечить постоянную адекватную оксигенацию», — рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (I этап) Люберецкого родильного дома, врач-анестезиолог-реаниматолог Наталья Геркушенко.

Также в другое отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступили 3 инфузионных насоса — аппараты для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках (инфузионной терапии).

«Мы применяем их в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов. При различных нарушениях у новорожденных инфузионные насосы позволяют подавать лекарства в минимальных дозировках, чтобы не вызвать побочных реакций», — прокомментировала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы, врач-анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.

Оснащение новым оборудованием стало возможным благодаря программе «Здравоохранение Подмосковье на 24-25 гг». А модернизация системы здравоохранения является флагманским проектом губернатора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.