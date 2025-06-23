В Москве выходили самого маленького новорожденного весом 415 граммов

Врачи Перинатального центра Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова смогли выходить новорожденного весом 415 граммов. Спустя пять месяцев после завершения терапии и наблюдения малыш поехал домой вместе с мамой, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице делают все для поддержки семей с детьми на всех этапах: от планирования беременности до послеродового наблюдения. Над этими задачами работают все центры женского здоровья, современные роддома и перинатальные центры. Особые успехи достигнуты в неонатологии. Врачи в столице выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела. Возможности помощи значительно расширяются.

«История малыша, появившегося на свет в Перинатальном центре ГКБ № 67 им. Ворохобова с весом всего 415 граммов, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей. На сегодняшний день это самый маленький новорожденный, выхоженный в перинатальном центре 67-й больницы», — рассказала Ракова.

Обнаружение патологии и рождение малыша

Патологию у будущей мамы выявили во время второго скрининга. Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появился малыш весом 415 граммов и ростом 22 см. Его поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ.

На протяжении трех месяцев врачи обеспечивали работу жизненно важных функций организма — дыхания, температуры тела, питания и проводили специальную терапию. Под наблюдениями специалистов ребенок находился круглосуточно.

Мама выполняла гигиенические процедуры. Когда это стало возможным, она выкладывала малыша на грудь. Важно, что в перинатальном центре для матерей обеспечен круглосуточный доступ в реанимацию.

История со счастливым концом

В палату к маме ребенка перевели через три месяца, когда он смог самостоятельно дышать. Еще два месяца он находился под наблюдением медиков, набирал вес и получал нужную терапию. Контрольное обследование уже крепкий кроха прошел в начале мая. Его выписали после завершения терапии с весом 3200 граммов.

В Москве запущен пилотный проект по поддержке новорожденных из группы перинатальных рисков. Каждый год в столице рождаются 120 тыс. детей. 6–7% из них требуют проактивного наблюдения. В перинатальных центрах выхаживать таких малышей помогают не только врачи, но и психологи, педагоги и сотрудники соцзащиты.