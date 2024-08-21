В Москве врачи удалили пациентке 30-килограммовую опухоль

Жительнице Ярославля, 40-летней Ирины еще в детстве был поставлен диагноз нейрофиброматоз. Это неизлечимое генетическое заболевание. Женщине постоянно приходилось скрывать увеличивающиеся наросты. По этой причине она часто сталкивалась с брезгливостью и осуждением со стороны окружающих.

За последние три года опухоль захватила около трети тела женщины — всю заднюю поверхность бедра, голени и частично ягодицы. Ей стало сложно ходить и сидеть. За удаление сложной опухоли не решились взяться ни одни врачи в мире, так как был высок риск летального исхода при операции.

На помощь Ирине пришли московские врачи. За пять часов они удалили 30 кг опухолевой массы. Операция прошла успешно.

Ранее в Московский областной онкологический диспансер поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Проведенная диагностика выявила у нее рак левой околоушной слюнной железы.