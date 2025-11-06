В Москве растет число детей, получающих высокотехнологичное лечение
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличилось число детей, которым удалось получить высокотехнологичное лечение, сообщает «Царьград».
«Московские медики успешно внедряют множество новых и уникальных разработок — от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических процедур. Все это позволяет врачам добиваться успеха в лечении даже самых тяжелых заболеваний», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В городе сейчас активно осуществляется обновление и модернизация медицинской инфраструктуры больниц и стационаров. Параллельно происходит приобретение современного оборудования для быстрой и точной диагностики, безболезненных операций и внедрения инновационных методов лечения.
Ранее Подмосковье вошло в число лидеров по внедрению искусственного интеллекта для постановки диагнозов. Многоаспектный анализ дает возможность выявить 12 факторов, включая уровень холестерина и показатели артериального давления.
