В Москве растет число детей, получающих высокотехнологичное лечение

«Московские медики успешно внедряют множество новых и уникальных разработок — от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических процедур. Все это позволяет врачам добиваться успеха в лечении даже самых тяжелых заболеваний», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В городе сейчас активно осуществляется обновление и модернизация медицинской инфраструктуры больниц и стационаров. Параллельно происходит приобретение современного оборудования для быстрой и точной диагностики, безболезненных операций и внедрения инновационных методов лечения.

Ранее Подмосковье вошло в число лидеров по внедрению искусственного интеллекта для постановки диагнозов. Многоаспектный анализ дает возможность выявить 12 факторов, включая уровень холестерина и показатели артериального давления.

