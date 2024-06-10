сегодня в 18:12

В Москве после ремонта открыли приемное отделение детской Морозовской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале сообщил, что после реконструкции открылось приемное отделение детской Морозовской больницы, где появилось новое оборудование и комфортные зоны ожидания для пациентов.

«Специалисты смогут принимать до 500 неотложных пациентов в день. В распоряжении врачей — малая операционная для малоинвазивных вмешательств и клинико-диагностическая лаборатория», — написал градоначальник.

Благодаря реконструкции, теперь пациенты разных категорий смогут отдельно друг от друга входить в здание и не пересекаться. Программа по реконструкции экстренных приемных в столичных больницах продолжается.

Ранее московские больницы оснастили современным сложным оборудованием. Медики уже эксплуатируют порядка 220 единиц новейшей специализированной техники, которая позволяет качественнее оказывать помощь пациентам.