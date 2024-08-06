сегодня в 18:51

В Московском областном центре крови рассказали, почему вес донора важен

Доноры крови делают благородное и важное дело. Однако перед тем как поделиться своей кровью с другими людьми, необходимо помнить про некоторые противопоказания. Одни из них — значения веса и индекса массы тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такое ограничение Служба крови ввела не случайно. Чтобы отдать кровь без ущерба себе, необходимо иметь достаточное ее количество в своем организме», — говорят представители Московского областного центра крови.

Однако, это не означает, что чем больше вес, тем лучше: существует «здоровая» цифра индекса массы тела (ИМТ).

«Перед донацией врач-трансфузиолог обязательно оценивает уровень ИМТ у всех доноров крови и компонентов. Для допуска к донации ИМТ должен составлять от 18,5 до 40,0», — подтверждает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови.

Жители Подмосковья могут сдать цельную кровь в Московском областном центре крови (г. Москва, ул. Металлургов, 37А) или его обособленных структурных подразделениях в Подольске (ул. Кирова, дом № 9), Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, дом № 13/5), Щелкове (ул. Новая Фабрика, дом № 8) и Воскресенске (Больничный проезд, дом № 5).

Время приема доноров — ежедневно с 8:00 до 13:00. Донором можно стать, если:

вы взяли на донацию все необходимые документы: паспорт, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной);

вам уже есть 18 лет;

у вас нет противопоказаний к донации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.