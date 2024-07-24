В Московском областном центре крови рассказали о болезнях печени

Печень — уникальный орган, который участвует во множестве процессов. Колоссальная нагрузка на этот орган может привести к жировому гепатозу — патологии, при которой в печени накапливается жир. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мало кто из случайных людей сможет объяснить, что такое жировой гепатоз печени, а ведь это заболевание встречается довольно часто. Вопреки распространенному мнению, проблемы с печенью возникают далеко не только у людей, которые увлекаются спиртным и болеют вирусными гепатитами.

«Жировой гепатоз — это хроническое заболевание, при котором в клетках печени накапливаются жироподобные вещества — липиды», — отмечают представители Московского областного центра крови.

В зоне риска находятся люди с гормональными нарушениями, нарушениями жирового и углеводного обмена, артериальной гипертензией и синдромом обструктивного апноэ сна. На ранних стадиях заболевания врачи дают благоприятный прогноз, однако каждому человеку необходимо проводить профилактику жирового гепатоза.

«Профилактика этого заболевания включает в себя правильное питание, активный образ жизни и регулярную календарную диспансеризацию», — отмечают в МОЦК.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.